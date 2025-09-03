Cachorro ataca menino de 9 anos em condomínio da zona norte de São Paulo

Um cachorro da raça american bully atacou Pedro, um menino de 9 anos, dentro de um condomínio na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. O garoto havia ido até o apartamento de um amigo e, assim que abriu a porta, foi atacado pelo cão que estava dentro de casa. Pedro caiu no chão e foi mordido no rosto e na perna. Ele só conseguiu se soltar após o cachorro ser mordido no rabo por outro animal da mesma raça.

A tutora foi identificada como Fabiana, uma policial militar. Ela conversou com o pai do menino, enviou a carteira de vacinação e se comprometeu a pagar pelos valores gastos com tratamento. A mulher ressalta que todo apoio foi dado e que não houve negligência.

Esse foi o segundo ataque do mesmo cachorro em menos de um ano. Em outro caso, uma moradora foi mordida na perna nas escadas do prédio. Na época, a vítima ficou afastada do trabalho para tratar os ferimentos. O caso foi parar na Justiça e a tutora dos cachorros não pode sair da cidade onde mora, deve comparecer mensalmente ao Fórum para prestar contas sobre suas atividades e precisa pagar R$ 1,5 mil em seis parcelas para a mulher que foi mordida. O síndico do condomínio onde aconteceram os casos disse que uma multa em valor alto será aplicada e medidas cabíveis serão tomadas.