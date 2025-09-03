Cadelinha foge de funcionários de pet shop e desaparece na zona leste de São Paulo

A cadelinha Monique desapareceu após fugir de funcionários de um pet shop no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ela tinha acabado de ser colocada no banco da frente do veículo do estabelecimento, que transportaria Monique até o pet shop para tomar banho. No meio do caminho, porém, a cadelinha pulou pelo vidro do carro, que estava aberto no momento da fuga.



