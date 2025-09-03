Cadelinha foge de funcionários de pet shop e desaparece na zona leste de São Paulo
Monique foi colocada no banco da frente do carro do pet shop, sem casinha e sem cinto adaptado para pets
A cadelinha Monique desapareceu após fugir de funcionários de um pet shop no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ela tinha acabado de ser colocada no banco da frente do veículo do estabelecimento, que transportaria Monique até o pet shop para tomar banho. No meio do caminho, porém, a cadelinha pulou pelo vidro do carro, que estava aberto no momento da fuga.
A ocorrência aconteceu por volta das 13h50 do último sábado (30). Câmeras de segurança mostram Monique entrando no carro para ser transportada. A tutora do animal, Solange Alves, disse que o estabelecimento demonstrou descaso pela fuga de Monique e não tentou tomar providências. A cachorrinha foi colocada no banco da frente do carro, sem casinha e sem cinto adaptado para pets. Monique segue desaparecida.
