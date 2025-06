Cães farejadores buscam por calças e tênis de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos

A polícia, com a ajuda de cães farejadores, segue nas buscas pelos pertences de Adalberto Junior, empresário de 36 anos encontrado morto no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele desapareceu na última sexta-feira (30) em um evento de motocicletas. O corpo de Adalberto foi encontrado sem as calças, as meias e o tênis, na manhã de terça-feira (3). Os peritos estimam que a morte dele tenha acontecido 36 horas antes de o corpo ter sido encontrado. Isso significa que há um lapso temporal entre o desaparecimento e a morte de Adalberto. Agora, a polícia tenta descobrir o que aconteceu neste período.



