Câmera de segurança flagra tentativa de sequestro de criança na zona norte de São Paulo

Uma tentativa de sequestro no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, está gerando preocupação na região. Uma mulher estava passeando com uma criança de 3 anos quando um homem a abordou e tentou pegar o menino. A mulher reagiu rapidamente ao proteger a criança e foi agredida pelo suspeito. Outro homem interveio e conseguiu ajudar a recuperar o menino. A polícia investiga o caso.