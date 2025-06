Câmera do Balanço encontra farmácias que vendem canetas emagrecedoras sem exigir receita

O quadro Câmera do Balanço mostrou farmácias da cidade de São Paulo que vendem canetas emagrecedoras sem exigir receitas. A prática foi proibida pela Anvisa, que determinou a exigência de duas vias de receita médica para a compra do medicamento, como vigora com antibióticos. Um atendente de uma farmácia na avenida Imirim, zona norte de São Paulo, disse ao repórter do Balanço Geral, disfarçado de cliente, que o comércio realizava a venda de Ozempic e Monjaru sem a exigência de receita. Outras farmácias negaram a venda sem a apresentação do documento.



