Câmera do Balanço: Produtos de limpeza são vendidos sem fiscalização e identificação em SP

O quadro Câmera do Balanço mostrou, nesta segunda-feira (28), o mundo da fabricação e comercialização irregular de produtos de limpeza sem fiscalização e identificação. Os vendedores passam nas casas oferecendo os produtos em garrafas PET recicladas, normalmente com um veículo. Existem também os estabelecimentos endereçados que comercializam estes produtos. Especialistas alertam para o uso deste tipo de produto químico feito sem supervisão de órgãos de vigilância sanitária, que pode causar graves riscos à saúde.



