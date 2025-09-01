Câmeras corporais mostram que mototaxista estava desarmado ao ser baleado em operação policial

Imagens capturadas pela câmera corporal de um policial militar podem alterar o rumo do caso envolvendo o mototaxista Evandro Alves da Silva. Durante uma operação realizada na Baixada Santista há dois anos, a polícia entrou na casa onde estava Evandro, sob suspeita de porte ilegal de arma. No entanto, as gravações mostram que ele estava desarmado quando os agentes invadiram sua residência.

A ação ocorreu enquanto policiais buscavam criminosos no Morro José Menino. Sem resposta ao bater na porta fechada, os oficiais arrombaram a entrada e efetuaram seis disparos antes de entrar. Evandro, baleado, tentou escapar pulando por uma janela quebrada do banheiro.

O incidente resultou em oito costelas fraturadas e na remoção do baço do mototaxista, que ainda convive com uma bala alojada no pulmão. As imagens questionam a versão oficial dos policiais sobre uma arma encontrada posteriormente no imóvel.

Evandro foi indiciado por resistência e porte ilegal de arma — acusações que ele nega — afirmando nunca ter possuído tal revólver. A Secretaria de Segurança Pública informou que todos os fatos foram investigados pelas autoridades competentes.

Casado e pai de três filhos, Evandro espera ser exonerado das acusações através dessas novas evidências visuais, apresentadas ao Ministério Público e órgãos judiciais envolvidos. Três policiais militares já foram interrogados pelo promotor responsável pelo caso. As decisões finais cabem agora aos tribunais, que analisarão as diferentes versões apresentadas sobre os eventos daquela noite há dois anos.

aqui!