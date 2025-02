Câmeras inteligentes flagram furto e invasão em creche de São Paulo

As câmeras do projeto Smart Sampa identificaram a invasão de uma creche no Capão Redondo, em São Paulo. Carlos Alberto Pugliesi Jr. e Milton Xavier foram flagrados e detidos pela Guarda Civil Metropolitana enquanto tentavam furtar fios de cobre. O sistema emitiu um alerta em tempo real ao detectar movimentos suspeitos, permitindo a rápida ação da GCM.