Caminhão tomba na Marginal Tietê e carga de leite em pó é saqueada

Um caminhão carregado com 18 toneladas de leite em pó tombou na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, após o motorista perder o controle da direção. A forte chuva no momento do acidente dificultou o trabalho de resgate. Parte da carga foi saqueada, e outra parte ficou inutilizada por contaminação. O trânsito na região também foi afetado.



