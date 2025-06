Campanha no Balanço Geral ajuda a salvar a vida de menina com anemia rara

Uma família fez um apelo no Balanço Geral para encontrar um doador de medula óssea para Louise Coelho, de 6 anos, diagnosticada com anemia aplástica. A campanha exibida no programa incentivou pessoas a atualizarem seu cadastro no banco de doadores, o que resultou na identificação de uma doadora compatível. Após sessões de quimioterapia e radioterapia, Louise passou pelo transplante de medula e agora se recupera em casa, sob cuidados intensivos para evitar rejeição e infecções.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!