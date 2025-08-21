Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos
Para surpresa de todos, os pertences dentro da carteira estavam intactos
Richard Guilford trabalhava em uma grande montadora de carros em Michigan, nos Estados Unidos, quando perdeu a carteira durante o expediente. Ele procurou o item por dias, sem sucesso. O desaparecimento aconteceu há 11 anos. Mais de uma década depois, a carteira foi encontrada em outro estado, Minnesota. Chad Volk estava consertando um carro com mais de 240 mil quilômetros rodados quando achou o objeto preso entre a transmissão e a caixa do filtro de ar. Chad localizou Richard pelo Facebook, e os dois entraram em contato. Para surpresa de todos, os pertences dentro da carteira estavam intactos. O item agora é considerado uma relíquia pela família.
