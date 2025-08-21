Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos

Richard Guilford trabalhava em uma grande montadora de carros em Michigan, nos Estados Unidos, quando perdeu a carteira durante o expediente. Ele procurou o item por dias, sem sucesso. O desaparecimento aconteceu há 11 anos. Mais de uma década depois, a carteira foi encontrada em outro estado, Minnesota. Chad Volk estava consertando um carro com mais de 240 mil quilômetros rodados quando achou o objeto preso entre a transmissão e a caixa do filtro de ar. Chad localizou Richard pelo Facebook, e os dois entraram em contato. Para surpresa de todos, os pertences dentro da carteira estavam intactos. O item agora é considerado uma relíquia pela família.



