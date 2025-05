Casal adota cadela grávida após 'golpe do amor' durante viagem para Campos do Jordão (SP) Pedro Bonifácio e Rafaela Mazuquin se encantaram com o olhar sedutor do animal

Balanço Geral|Do R7 28/05/2025 - 16h13 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share