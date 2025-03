Casal brasileiro é preso no aeroporto de Miami acusado de invasão e de jogar café em funcionária

Beatriz Maia e Rafael Novas foram presos no aeroporto internacional de Miami, acusados de agressão e invasão de propriedade. Os funcionários disseram que o casal, em conexão para Cancún, tentou invadir a área de embarque depois que o portão já havia sido fechado. A situação escalou quando o café que Beatriz carregava caiu em um funcionário, algo que a defesa argumenta ter sido acidental. Rafael foi imobilizado durante a prisão, sofrendo arranhões. A defesa alega problemas com assentos pagos e pontua que o casal chegou a tempo para o voo. O casal busca recuperar seus pertences perdidos e repensa a viagem a Cancún.



