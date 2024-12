Casal de influenciadores envolvido com ‘jogo do tigrinho’ é preso suspeito de enganar seguidores

Um casal de influenciadores digitais suspeito de envolvimento na exploração de jogos de azar, foi preso em uma casa de luxo no interior paulista. Segundo a investigação, eles recebiam mais de R$ 140 mil por mês para a divulgação do jogo. Para enganar os seguidores, eles utilizavam uma conta diferente em que todos os resultados eram positivos. Com o casal, foram apreendidos vários carros de luxo, avaliados em mais de R$ 2 milhões.