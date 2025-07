Casal é assassinado durante trilha com as filhas em parque nos EUA

Clinton Brink, de 43 anos, e Cristen Brink, de 41, morreram enquanto realizavam uma trilha com as filhas dentro do parque Devil's Den State, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. Eles tinham acabado de se mudar para uma casa nova e estavam conhecendo a região quando foram abordados por um desconhecido. A polícia encontrou os dois corpos e as meninas andando sozinhas pelo parque. Testemunhas contaram que o assassino foi visto fugindo em um carro preto. Andrew McGann foi preso enquanto cortava o cabelo em uma cidade vizinha. O motivo do assassinato ainda não foi divulgado.



