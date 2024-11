Casal é flagrado furtando diversos comércios na Grande São Paulo

Câmeras de segurança registraram um casal conhecido por furtar vários comércios na Grande São Paulo. A última ação deles foi um assalto na madrugada do último sábado (19), em Santo André (SP). O rapaz estourou a vitrine com uma marreta e os dois entraram na loja para pegar as peças de roupa. Esse casal já é um velho conhecido dos comerciantes da região. Outros estabelecimentos já foram vítimas dos dois ladrões e os moradores e empresários pedem por mais segurança na região.