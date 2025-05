Casal é flagrado rebocando carcaça de carro de forma ilegal em SP; policiais não interferem

Um casal foi flagrado rebocando a carcaça de um carro de maneira ilegal no bairro da Vila Londrina, zona leste de São Paulo. No momento em que eles faziam o reboque, uma viatura da Polícia Militar passou pelo casal, mas não interviu. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, fazer um reboque com um cabo flexível, uma corda ou um pedaço de fio é uma infração média, que gera quatro pontos na carteira além da aplicação da multa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!