Caso Adalberto: empresário pode ter sofrido mata-leão durante briga com seguranças de evento

A Polícia Civil investiga a morte de Adalberto, trabalhando com uma possível asfixia torácica. Considera-se a hipótese de um golpe, como um mata-leão, o que fez com que ele ficasse sem ar. Marcas de sangue no carro de Adalberto levantam dúvidas, pois o laudo preliminar do IML não indicou violência evidente. Cerca de 100 seguranças do festival próximo ao local do ocorrido devem ser entrevistados. O perito Ugo Frugoli participou do Balanço Geral para analisar novas evidências da morte do empresário. Veja.



