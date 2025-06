Caso Adalberto: polícia confirma manchas de sangue dentro do carro de empresário encontrado morto

A polícia confirmou que o material biológico no carro de Adalberto Junior é sangue. Peritos encontraram manchas nas portas, bancos e painel do veículo. Adalberto foi encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após desaparecer em um evento de motocross. Ainda serão realizados exames para identificar a origem do sangue.



