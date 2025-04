Caso Bruna: imagens mostram suspeito fugindo do local onde corpo de estudante da USP foi encontrado

Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, foi encontrada morta em um estacionamento da zona leste de São Paulo após ficar cinco dias desaparecida. Durante as investigações, a polícia conseguiu imagens que mostram um suspeito fugindo do local onde o corpo foi encontrado, mas a qualidade do vídeo é ruim e não permite a identificação completa da pessoa. Os agentes continuam trabalhando para descobrir a motivação e o autor do crime.



