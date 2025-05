Caso Fernanda Bonin: polícia pede a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte da professora

A polícia pediu à Justiça a prisão temporária de mais duas pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato da professora de matemática Fernanda Bonin, cujo corpo foi encontrado na zona sul de São Paulo. A ex-esposa da professora, a veterinária Fernanda Fazio, de 45 anos, já foi presa temporariamente e prestou depoimento à polícia, mas desta vez na condição de investigada, e não mais de testemunha. Ela foi presa depois do depoimento do homem que foi flagrado, pelas câmeras de segurança, abandonando o carro da vítima. Ele disse que abandonou o veículo a mando da veterinária. As duas novas prisões que a polícia solicitou são dos supostos executores do crime.



