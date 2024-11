Caso Gritzbach: polícia divulga- Retrato falado de suspeito em assassinato no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia de São Paulo divulgou o retrato falado do homem apontado como um dos executores do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo a investigação, ele acompanhava outro suspeito, Matheus de Augusto. Os dois estavam em um carro usado na execução e abandonado logo depois. Após deixarem o veículo, foram flagrados pela câmera de segurança de um ônibus de Guarulhos, na Grande São Paulo. Além deles, Kauê do Amaral Coelho também é procurado, suspeito de participar do crime como olheiro da facção.