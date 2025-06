Caso Larissa Manuela: mãe conversa com exclusividade com o Balanço Geral

A mãe de Larissa Manuela, Adenuzia Silva Santos, conversou com exclusividade com o Balanço Geral sobre o andamento das investigações da morte da filha. Segundo ela, o padrasto de Larissa pode ser o autor do crime. O pedido de prisão temporária contra ele já foi feito, mas ainda não foi analisado por um juiz nem autorizado.



