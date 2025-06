Caso Larissa: sogra de professora de pilates envenenada diz que chumbinho estava em remédio

A professora de pilates Larissa morreu após ser enveneada com chumbinho. O médico Luiz Antonio Garnica, marido da vítima, e sua mãe, Elizabeth, estão presos temporariamente. Em carta ao juiz, Elizabeth se declara inocente e menciona que o veneno estava em cápsulas de um remédio, sem o conhecimento dela ou de Larissa. A prisão foi prorrogada para permitir investigações adicionais. As autoridades consideram a versão fantasiosa e continuam as investigações.



