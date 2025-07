Caso Lucas: Irmão confirma que substância encontrada nos bolinhos de mandioca é chumbinho

Um dos irmãos de Lucas Silva Santos, jovem de 19 anos que está em estado grave após ter sido envenenado, disse que lhe foi confirmado que a substância encontrada nos bolinhos de mandioca é chumbinho. Lucas comeu alguns bolinhos enviados pela tia, Cláudia, e começou a convulsionar. No entanto, outras pessoas da casa dele também comeram o alimento. A polícia prendeu Admilson, o padrasto da vítima, e a suspeita é de que ele tenha envenenado Lucas deliberadamente. Veja mais detalhes do caso na reportagem.



