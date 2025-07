Caso Maria Clara: Melhor amiga de jovem enterrada em quintal de casa será testemunha de acusação

Júlia Rangel, a melhor amiga da jovem Maria Clara, que foi encontrada morta enterrada no quintal de um dos assassinos, será testemunha de acusação dos réus em Belo Horizonte, capital mineira. Maria Clara tinha 21 anos quando o crime aconteceu, em março de 2025. Ela foi chamada por um dos suspeitos, que era colega de trabalho da jovem, para a casa dele. Segundo o assassino, ele iria pagar uma dívida de R$ 400 que tinha com a jovem. No entanto, ela desapareceu nesse dia. A amiga da vítima começou a suspeitar das atitudes dos assassinos e chamou a polícia, que encontrou o corpo no quintal de um deles. Os réus serão acusados pelo Ministério Público e julgados. Os familiares esperam que a acusação seja por feminicídio e pelas qualificações do crime, com aumento de pena.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!