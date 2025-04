Caso Vitória: defesa da família da vítima quer que a investigação seja feita por outra delegacia

Um áudio recente trouxe novas reviravoltas no caso da morte da jovem Vitória Regina. Maicol, o principal suspeito de ter cometido o crime, foi flagrado em uma conversa com sua mãe enquanto estava em prisão temporária, insinuando que ele tinha acesso a um celular de maneira não autorizada. Durante a ligação, o suspeito sugeriu que, ao colaborar, poderia receber ajuda das autoridades, levantando preocupações sobre a integridade da investigação. O advogado da família de Vitória planeja solicitar que o caso seja transferido para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) em São Paulo. A reconstituição do crime está agendada para o dia 22 de abril e não deve ter a presença de Maicol.



