Caso Vitória: polícia encontra DNA de terceira pessoa no carro do suspeito Maicol

A polícia encontrou DNA de uma terceira pessoa no carro de Maicol Santos, o principal suspeito de matar a jovem Vitória Regina de Sousa, em Cajamar, no mês de fevereiro. Este DNA masculino levanta a suspeita de um novo envolvido, possivelmente na ocultação do cadáver.



Maicol Santos já foi denunciado por quatro crimes, incluindo feminicídio, após o corpo da adolescente Vitória ser encontrado em 5 de março, tendo desaparecido em 26 de fevereiro. O advogado da família de Vitória, Fabio Costa, expressou alívio pela descoberta, que pode confirmar que Maicol não agiu sozinho. As investigações prosseguem para identificar este terceiro envolvido.



