Caso Vitória: polícia pericia o entorno da casa de Maicol e se prepara para reconstituição do crime

Nesta terça-feira (1), a Polícia Civil realiza perícias no entorno da casa de Maicol dos Santos, preso e indiciado pelo assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar (SP). A defesa de Maicol não concorda com a participação do cliente na reconstituição do crime. O suspeito está preso e foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A polícia ainda pode indiciar outros possíveis participantes do crime no mesmo inquérito. A reconstituição está marcada para o dia 10 de abril, às 10h30, e vai acontecer do ponto de ônibus em que Vitória desceu até o local onde ela possivelmente foi arrebatada. A polícia ainda aguarda todos os laudos periciais.



