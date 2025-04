Caso Vitória: reconstituição do crime será realizada nesta quinta-feira (24)

A reconstituição do assassinato da adolescente Vitória Regina está marcada para esta quinta-feira (24), às 10h30, em Cajamar. O principal suspeito, Maicol dos Santos, não participará do processo. A polícia usará tecnologia avançada, como scanner 3D e drones, para investigar o local onde o corpo foi encontrado em 5 de março. O advogado da família espera provar que Maicol teve a ajuda de um comparsa no crime. Após a reconstituição, o inquérito será enviado ao Ministério Público para análise e possível denúncia.



