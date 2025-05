Cem homens vencem um gorila? Veja a resposta da questão que tomou a internet na última semana

Uma dúvida hipotética viralizou entre os internautas na última semana: cem homens venceriam um gorila em uma luta? O gorila é um animal que tem presas afiadas, mais fortes do que as de um leão, e pode ser capaz de levantar dez vezes o próprio peso. Nas ruas, os cidadãos também dividem opiniões. O veterinário e biólogo Del Nero explica que, caso haja um ataque coordenado por parte dos humanos, a vitória de cem pessoas sobre o mamífero é clara. Veja na reportagem.



