Chaveiro desaparecido foi visto entrando em carro de aplicativo na zona norte de São Paulo

Denilson, chaveiro de 22 anos que está desaparecido, foi visto entrando em um carro de aplicativo no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Segundo os investigadores, ele desceu do carro depois de percorrer cerca de dois quilômetros e o veículo não foi mais visto. A família acredita que o jovem possa ter sofrido um golpe, já que o cartão do banco foi usado e tentaram fazer um empréstimo. A mãe de Denilson, Cleide Rodrigues, tentou ligar para o celular do filho, mas um estranho atendeu e disse ter comprado o aparelho na região da Sé. A polícia continua investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!