Chefe de quadrilha especializada em roubos que teria envolvimento na morte de ciclista é presa

Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como ‘Mainha do Crime’, foi presa em flagrante nesta terça-feira (18), durante uma operação da Polícia Civil. Ela é chefe de uma quadrilha especializada em roubos no Morumbi, em Pinheiros e em outras regiões de SP. A quadrilha é suspeita do assassinato do ciclista Vítor Medrado. A mulher também é apontada como fornecedora da arma que matou o delegado Belarmino de Moura, durante uma tentativa de assalto.