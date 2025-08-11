Logo R7.com
Balanço Geral

Chegou com uma e saiu com outra: criminosos são flagrados trocando moto roubada por outra em SP

Ação pode ter sido estratégia para despistar a polícia, principalmente se os criminosos suspeitaram que o veículo possuía rastreador

Balanço Geral|Do R7

Criminosos foram flagrados trocando uma moto roubada por outra em São Paulo. Davi Gomes, pintor de 19 anos, deixou sua moto estacionada na calçada e foi até a portaria do prédio onde estava trabalhando pedir para colocar a motocicleta dentro do condomínio. Quando ele voltou, encontrou outra no lugar. A moto deixada também havia sido furtada horas antes. A troca pode ter sido uma estratégia para despistar a polícia, principalmente se os criminosos suspeitaram que o veículo possuía rastreador.

