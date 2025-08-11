Chegou com uma e saiu com outra: criminosos são flagrados trocando moto roubada por outra em SP

Criminosos foram flagrados trocando uma moto roubada por outra em São Paulo. Davi Gomes, pintor de 19 anos, deixou sua moto estacionada na calçada e foi até a portaria do prédio onde estava trabalhando pedir para colocar a motocicleta dentro do condomínio. Quando ele voltou, encontrou outra no lugar. A moto deixada também havia sido furtada horas antes. A troca pode ter sido uma estratégia para despistar a polícia, principalmente se os criminosos suspeitaram que o veículo possuía rastreador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!