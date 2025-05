Ciclista desce rua desgovernado, bate na traseira de carro estacionado e foge em São Paulo

Um ciclista desceu uma rua desgovernado e bateu com brutalidade na traseira de um carro que estava estacionado na Vila Mariana, bairro da zona sul de São Paulo. A estudante universitária Amanda Petreca, de 21 anos, é a dona do veículo e se assustou quando o encontrou no dia seguinte. O vidro traseiro e os faróis quebraram e a lataria foi amassada com o impacto. Amanda publicou os vídeos das câmeras de segurança nas redes sociais e pede para que a pessoa se identifique e a ajude a pagar pelo prejuízo.



