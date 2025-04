Ciclista esfaqueia motorista de aplicativo após mal-entendido no trânsito em São Paulo

Um ciclista esfaqueou um motorista de aplicativo após uma confusão de trânsito na região da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Uma briga entre os dois teria acontecido um pouco antes, em outra rua, quando o motorista foi buscar um passageiro que estava, coincidentemente, na mesma rua do ciclista. Ele sacou uma faca e partiu para cima do motorista do veículo, que, depois de esfaqueado, pegou uma barra de ferro no carro e correu atrás do ciclista. O agressor foi identificado no boletim de ocorrência como Geraldo Eustaquio, de 68 anos. Ele foi preso temporariamente e vai responder por tentativa de homicídio.



