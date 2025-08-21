Cidade de São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história

A cidade de São Paulo registrou a menor taxa de desemprego da sua história: apenas 5,4% da população economicamente ativa está em busca de trabalho. Isso representa 371 mil pessoas em um universo de mais de 6,5 milhões. Além disso, o salário médio na capital subiu 1,56% em relação aos três primeiros meses do ano, chegando a R$ 5.323. Fabiana e Felipe são exemplos de quem voltou ao mercado após demissões recentes. Felipe celebrou a nova vaga, afirmando: “Acho que estou no melhor período da minha vida.” Já Fabiana destacou a importância de manter a motivação: “Não abaixar a cabeça, não ficar triste e ir atrás, porque a hora chega.”



