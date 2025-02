Cleber Machado comenta resultados de pesquisa feita com o público sobre o Paulistão 2025

Na próxima quarta-feira (15), o Palmeiras enfrenta a Portuguesa em sua estreia no Campeonato Paulista de 2025. O jogo é às 21h30 e conta com transmissão da RECORD. Cleber Machado foi até o Balanço Geral para falar sobre suas expectativas para o torneio e comentar sobre uma pesquisa feita com o público sobre o campeonato. Confira!