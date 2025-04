Colombianas são presas suspeitas de dopar homens em encontros para roubar dinheiro em SP

Uma investigação do Ministério Público desmantelou uma quadrilha composta por colombianos e brasileiros que aplicava o golpe conhecido como 'Boa Noite Cinderela'. O grupo usava aplicativos de relacionamento para agendar encontros, drogar as vítimas e roubar suas contas bancárias. Entre as vítimas estavam um advogado e um médico americano. As criminosas se passavam por empresárias interessadas em criptomoedas para iniciar o golpe.



