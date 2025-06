Comerciante com deficiência auditiva é achado morto em área de mata no interior de São Paulo

Adilson Marques, um comerciante de 49 anos com deficiência auditiva, foi encontrado morto em uma área de mata no interior de São Paulo. Ele havia saído de casa para comprar um lanche e não retornou. Segundo a família, houve transações em seu cartão após sua saída. O laudo do Instituto Médico Legal indicou traumatismo crânio-encefálico como causa da morte. A polícia investiga o caso como homicídio e já ouviu várias testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!