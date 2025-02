Comerciantes do Butantan, zona oeste de SP, sofrem com notas falsas de R$100

Comerciantes do Butantan, em São Paulo, enfrentam uma onda de golpes com notas falsas de R$100. Um hortifruti foi vítima quando um homem comprou frutas e pagou com a cédula falsificada. A funcionária, apesar de conferir a nota, não identificou a falsificação, entregando o troco. Além deste hortifruti, outros 10 estabelecimentos relataram incidentes semelhantes em 15 dias.