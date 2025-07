Condenado por homicídio é preso 20 anos após o crime com ajuda do sistema Smart Sampa

Wellington Alves da Silva foi preso em São Paulo após ser identificado por câmeras do sistema Smart Sampa. Ele estava foragido há 6 anos e havia sido condenado a 12 anos de prisão por um homicídio cometido em agosto de 2005. O crime aconteceu durante uma discussão por vaga de estacionamento, que terminou com a morte de Manuel Amaro da Silva. A identificação rápida levou à prisão de Wellington pela Guarda Civil Metropolitana, no centro da capital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!