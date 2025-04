Confira como foi a reconstituição do crime do caso Vitória e por que a família desaprovou o processo

A reconstituição do crime do caso Vitória aconteceu na manhã desta quinta-feira (24) em Cajamar (SP), sem a presença do principal suspeito. Os peritos passaram por três locais. O primeiro, pelo ponto em que o carro de Maicol foi visto passando, pouco antes da captura da jovem. O segundo, onde o veículo foi visto estacionado, por testemunhas, na noite do crime. O terceiro, o ponto de ônibus onde Vitória desceu antes de desaparecer, em 27 de fevereiro. O advogado da família da jovem contestou o fato de a casa de Maicol, que teria sido usada como cativeiro, e o local de desova do corpo não terem feito parte da reconstituição. Através da reconstituição nestes locais, segundo o advogado Fábio Costa, seria possível determinar quantas pessoas agiram e onde Vitória foi morta.



