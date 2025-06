Confira o que se sabe sobre a morte do dono de construtora em São Paulo

O engenheiro Francisco Filippo, de 57 anos, foi assassinado, na última quarta-feira (4), em sua mansão, no Jardim Paulista, área nobre da zona oeste de São Paulo. Quatro assaltantes armados invadiram a residência, permaneceram lá por oito minutos, roubaram pertences e um deles atirou na nuca de Francisco. O engenheiro não reagiu; estava ajoelhado, de costas, com as mãos na cabeça, quando o assaltante atirou. A polícia localizou três dos quatro suspeitos, trocou tiros com eles, matou um e prendeu dois. O outro suspeito ainda segue foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!