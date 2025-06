Conflito aéreo que envolve Israel, Irã e Estados Unidos causa paralisação em aeroportos

O conflito aéreo que envolve Israel, Irã e Estados Unidos causou a paralisação de alguns aeroportos na região do Oriente Médio. O Catar, onde bases militares dos Estados Unidos foram atacadas pelo Irã, tem sido um dos mais afetados. São dezenas de horas que os passageiros enfrentam abrigados no aeroporto até que os voos sejam liberados.



