Conheça a trajetória da 'Diaba Loira', traficante morta em confronto entre facções rivais no RJ

Eveline de Passos, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, foi morta em um confronto entre facções rivais no Rio de Janeiro. Natural de Santa Catarina, ela começou a trabalhar jovem vendendo doces para pagar a faculdade de Direito. Ganhou notoriedade nas redes sociais ao denunciar uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-marido. Um ano após o episódio, ainda em Santa Catarina, foi presa em flagrante com cocaína no carro. Obteve o direito de responder em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento e passou a ser considerada foragida. Eveline fugiu para o Rio de Janeiro, onde se aliou ao Comando Vermelho, ganhando o apelido de "Diaba Loira". Posteriormente, rompeu com o grupo e se uniu ao Terceiro Comando Puro (TCP). Em retaliação, o CV assassinou a mãe dela, que não tinha ligação com o tráfico. Na última semana, Eveline foi executada durante um confronto entre as facções. Seu corpo foi abandonado na rua.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!