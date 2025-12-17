Contribua com a ABADS e ajude a mudar a vida de crianças e adultos com autismo

A ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), fundada em 1952, é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição oferece atendimentos gratuitos a mais de 1.000 famílias nas áreas da assistência social, saúde, educação especial e inserção no mercado de trabalho, para adolescentes acima dos 16 anos, através da metodologia do emprego apoiado.



Faça sua doação para a campanha Abrace a ABADS por meio de Pix ( doe@abads.org.br ) ou pelos telefones:



0500 508 0010 para doar R$ 10,00

0500 508 0020 para doar R$ 20,00

0500 508 0040 para doar R$ 40,00.



