Criança brasileira levada para Portugal em esquema de tráfico internacional de pessoas é repatriada

Uma criança brasileira de um ano e quatro meses foi repatriada depois de ser levada para Portugal. A menina tinha 19 dias quando foi tirada de uma maternidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Quem viajou com ela para a Europa foi um empresário português chamado Márcio Mendes Rocha. Ele é apontado como chefe de um esquema de tráfico de crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!