Crime de quádruplo homicídio choca moradores de Idaho, nos Estados Unidos, até hoje

Um crime de quádruplo homicídio que aconteceu em 2022 choca os moradores do estado de Idaho, nos Estados Unidos, até os dias de hoje. Quatro universitários foram mortos a facadas. O principal suspeito, um estudante de criminologia de 21 anos, que sempre negou o crime, recentemente confessou ter premeditado todo os assassinatos. As vítimas foram mortas de madrugada, enquanto dormiam. Os agentes se atentaram a um interesse curioso por parte do suspeito em crimes violentos. Confira na reportagem!



