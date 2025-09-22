Criminoso atira para o alto para intimidar vítima e roubar celular na Grande SP

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, imagens mostram um assalto em plena luz do dia. Um jovem que estava mexendo no celular em frente a uma casa resolve abordar um motociclista que parou na rua. Porém, o homem na moto tira uma arma e atira pra cima. O criminoso pega o celular do rapaz e também um cordão de ouro da vítima. Agora, a polícia procura pelo motociclista.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!