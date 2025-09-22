Logo R7.com
Criminoso atira para o alto para intimidar vítima e roubar celular na Grande SP

Balanço Geral|Do R7

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, imagens mostram um assalto em plena luz do dia. Um jovem que estava mexendo no celular em frente a uma casa resolve abordar um motociclista que parou na rua. Porém, o homem na moto tira uma arma e atira pra cima. O criminoso pega o celular do rapaz e também um cordão de ouro da vítima. Agora, a polícia procura pelo motociclista.

